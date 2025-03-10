В Ростовской области под суд пойдет 47-летний мужчина за дачу взятки полицейскому

Фото: DonDay

В Веселовском районе под суд пойдет 47-летний мужчина за дачу взятки полицейскому. Об этом 10 марта сообщили в прокуратуре по Ростовской области.По версии СК, мужчина в декабре прошлого года пытался передать полицейскому 100 тысяч рублей с целью избежать административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции без лицензии.Полицейский рассказал обо всем руководству. Местного жителя задержали и завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.