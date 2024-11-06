Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под Ростовом мужчина пойдет под суд за дачу взятки полицейскому и кражу

Под Ростовом мужчина пойдет под суд за дачу взятки полицейскому и кражу
В Ростовской области под суд пойдет житель Батайска. Его обвиняют сразу по двум статьям: «Дача взятки» и «Кража».

История развернулась в городе Батайске в январе этого года. Горожанин нашел на улице банковскую карту и отправился с ней в магазин. По версии следствия, он потратил с чужого счета три тысячи рублей на продукты.

Когда владелец увидел, что с его счета уходят средства, он написал заявление в полицию. Вскоре сотрудники задержали подозреваемого. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, он якобы предложил правоохранителям 12 тысяч рублей. Однако вместо желаемого получил в дело еще одну статью.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.