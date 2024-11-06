Под Ростовом мужчина пойдет под суд за дачу взятки полицейскому и кражу

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В Ростовской области под суд пойдет житель Батайска. Его обвиняют сразу по двум статьям: «Дача взятки» и «Кража».История развернулась в городе Батайске в январе этого года. Горожанин нашел на улице банковскую карту и отправился с ней в магазин. По версии следствия, он потратил с чужого счета три тысячи рублей на продукты.Когда владелец увидел, что с его счета уходят средства, он написал заявление в полицию. Вскоре сотрудники задержали подозреваемого. Для того чтобы избежать уголовной ответственности, он якобы предложил правоохранителям 12 тысяч рублей. Однако вместо желаемого получил в дело еще одну статью.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.