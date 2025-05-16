В Ростовской области по техническим причинам задержали ряд электричек

Фото: СКЖД

В Ростовской области произошла задержка нескольких электричек, что было вызвано техническими неполадками. Об этом проинформировали в пресс-службе СКППК.Согласно данным компании, три электропоезда, осуществляющие перевозки между городами Таганрог, Успенская и Ростовом, отстают от графика из-за технических проблем.В частности, поезд №6301, следующий по маршруту "Успенская - Таганрог", прибыл на конечную станцию с опозданием на полчаса. Электричка №6354/6366, курсирующая между станциями Глубокая и Новомихайловская, задерживается в пути на 20 минут.Электропоезд №6170, который ходит между Усть-Донецкой и Ростовом, прибудет в столицу региона с задержкой, ориентировочно, на 18 минут.