В Ростовской области с 17 марта временно изменят график ряда электричек

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В Ростовской области с 17 марта по 3 апреля изменят график ряда электричек. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Электричка № 6811 Сальск – Ростов будет отправляться из Сальска по прежнему графику. На станцию Мокрый Батай поезд прибудет в 07:20 (+2 мин.), в Батайск поезд приедет в 07:42, на станцию Заречную – в 07:57. В Ростов электричка прибудет в 08:02 (+3 мин.).Поезд № 6812 Ростов – Сальск будет отправляться с опозданием. Электричка из донской столицы отправится в 19:17 (+9 мин.). В Сальск электричка прибудет в 22:27 (+9 мин.).В период с 17 марта по 3 апреля изменится график электричек между Ростовом и Таганрогом.Поезд № 6520 Ростов – Таганрог будет отправляться из донской столицы с большим опозданием. В 08:28 электричка будет отъезжать с вокзала в Ростове. В приморский город Таганрог электричка доедет в 09:57 (+31 мин.).Электричка № 6091 Таганрог – Ростов будет отправляться в 10:11 (+4 мин.). Прибытие Ростов – в 11:45 (+4 мин.).Поезд № 6504 Ростов – Таганрог, отправление из донской столицы – в 11:51 (+20 мин.). Прибытие Таганрог – в 13.28 (+23 мин.).Электричка № 6510 Ростов – Таганрог будет отправляться из Ростова в 19:00 (+15 мин). Прибытие Таганрог – в 20:41 (+15 мин.).Поезд № 6074 Ростов – Таганрог будет отправляться из донской столицы в 07:22 (+24 мин.). Прибытие в Таганрог – в 09:11 (+24 мин.).Поезда следуют со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов. График временно изменили в связи с ремонтом на ж/д путях.