В Ростовской области первоклассникам из семей участников СВО передадут сертификаты и школьные принадлежности

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В преддверии 1 сентября первоклассникам из семей участников СВО переданы школьные наборы и сертификаты. Об этом губернатор Ростовской области сообщил на ежегодной августовской педагогической конференции 22 августа.На региональную августовскую педагогическую конференцию в ростовской школе № 60 собрались педагоги и руководители образовательных учреждений из множества городов и районов Дона. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к присутствующим с приветственным словом.Василий Голубев отметил, что правительство Ростовской области, как и прежде, будет поддерживать отрасль образования. Особое внимание уделяется детям участников СВО.Первоклассники из семей участников специальной военной операции из донского региона получат сертификаты на сумму 10 тысяч рублей на покупку одежды и подарочный набор канцтоваров.- Мы поддерживали и будем поддерживать ребят, которые нас защищают. Они отстаивают наш суверенитет, независимость нашей страны. Мы с большим вниманием относимся к семьям военнослужащих, всех, кто принимает участие в СВО, - подчеркнул Василий Голубев. - Одно из последних решений: первоклассникам из семей участников спецоперации передадим наборы школьных принадлежностей и сертификаты на приобретение одежды.Помимо этого, в 2024 году на Дону началась крупная программа капитального ремонта школ и детских садов. Облбюджет выделил более 12 миллиардов рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений Дона в ближайшие три года.Многое уже сделано: за последние пять лет в Ростовской области построили 50 детских садов и 32 школы, а количество мест в них увеличилось на 7 и 19 тысяч соответственно. Был проведен ремонт 335 образовательных учреждений.В 686 сельских школах созданы «Точки роста», в 22 коррекционных обновили материально-техническую базу. Открыто десять центров «IT-куб» и шесть детских технопарков «Кванториум». Почти 600 объектов оборудовали современной компьютерной и интерактивной техникой.Василий Голубев подчеркнул значимость содействия педагогов Ростовской области в интеграции регионов Донбасса и Новороссии. В регионе организована переподготовка учителей и управленцев, оказывается поддержка образовательным учреждениям Донбасса.В завершение педагогической конференции глава региона вручил награды и поощрения лучшим педагогам, а также почётные дипломы двум династиям учителей.