Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Губернатор Голубев увеличил выплаты для участников СВО до 1 миллиона рублей

Губернатор Голубев увеличил выплаты для участников СВО до 1 миллиона рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об увеличении размера региональной единовременной выплаты для участников СВО.

Таким образом, с 1 апреля 2024-го добровольцы, которые подпишут контракт с ВС РФ в донском регионе, получат 700 тысяч рублей. Больше получат те, кто будет служить в формируемом именном батальоне «Дон». Они получат 1 миллион рублей.

Добавим, что в три раза выросли региональные выплаты для мобилизованных контрактников. Они могут получить по 300 тысяч рублей вместо 100 тысяч.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.