Губернатор Голубев увеличил выплаты для участников СВО до 1 миллиона рублей

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об увеличении размера региональной единовременной выплаты для участников СВО.Таким образом, с 1 апреля 2024-го добровольцы, которые подпишут контракт с ВС РФ в донском регионе, получат 700 тысяч рублей. Больше получат те, кто будет служить в формируемом именном батальоне «Дон». Они получат 1 миллион рублей.Добавим, что в три раза выросли региональные выплаты для мобилизованных контрактников. Они могут получить по 300 тысяч рублей вместо 100 тысяч.