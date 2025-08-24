Водитель «Киа» сбил двух пешеходов в Ростове на Западном

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону, в Западном жилом массиве, утром 24 августа на проспекте Стачки случилось ДТП, в котором травмы получили два человека, идущие пешком. Пострадавшие переходили дорогу возле дома номер 98/114 по пешеходному переходу со светофором.Предварительно установлено, что водитель "Киа" (40 лет) не заметил пешеходов, которые начали переход, и не успел затормозить. В результате чего машина сбила двоих людей.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области, в помощи медиков нуждались двое молодых людей (22 и 23 лет), являвшихся пешеходами, попавшими под машину.