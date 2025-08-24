В Новочеркасске департамент ЖКХ подал в суд на «Росавтодор», чтобы расторгнуть контракт

Фото: Donday

В связи с завершением срока действия государственного соглашения, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Новочеркасска обратился в суд с иском к компании «Росавтодор». Исковое заявление было зафиксировано в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.Причиной спора стал договор на осуществление ремонтных работ на железнодорожном мосту, находящемся на улице Машиностроителей. В основе разногласий – государственный контракт стоимостью свыше 678 миллионов рублей. По условиям соглашения, компания «Автодор» должна была провести реконструкцию железнодорожного путепровода на улице Машиностроителей в течение 2022 года. Данные с сайта госзакупок свидетельствуют о том, что в период с 10 октября 2022 года по 31 июля 2024 года подрядчик выполнил работы на сумму 668 миллионов рублей из общей стоимости контракта 678 миллионов рублей.В итоге департамент обратился в судебные органы с требованием о прекращении действия договора с подрядчиком и выплате штрафных санкций в размере 85 миллионов рублей. Судебное разбирательство по данному иску назначено на 15 сентября.