На Дону расширены категории граждан, получающих поддержку в качестве членов семей участников СВО

Фото: Дон меняется.

Губернатор Василий Голубев подписал постановление, которое расширяет круг лиц, имеющих право на государственную поддержку как члены семей участников специальной военной операции.Ранее ограничение на получение льгот распространялось только на семьи военнослужащих, заключивших контракты в Ростовской области. Однако это ограничение было снято решением главы региона, теперь жители Ростовской области и их семьи могут получить поддержку, независимо от места заключения контракта.Это затронет различные меры, такие как бесплатное горячее питание для студентов и школьников, бесплатное дополнительное образование, внеочередное зачисление в детские сады, освобождение от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах и другие.На территории региона уже реализуется ряд мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" работает по поручению президента России Владимира Путина и предоставляет 38 мер поддержки. Например, компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг для участников специальной военной операции и членов их семей.Семьи участников получают приоритетное обеспечение различными мерами социальной поддержки, включая компенсацию расходов на газификацию и освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов. Также оказывается помощь в поиске работы для возвращающихся со специальной военной операции.