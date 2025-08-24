Новости
Зону возгорания на Новошахтинском заводе нефтепродуктов удалось уменьшить

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь, проинформировал о том, что зону возгорания на Новошахтинском заводе нефтепродуктов удалось уменьшить.

Следует напомнить, что с 21 августа пожарные службы ведут борьбу с огнем, охватившим завод нефтепродуктов в Красносулинском районе после атаки беспилотного летательного аппарата.

Глава региона отметил, что размеры пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов на текущий момент стали меньше.

В дополнение к этому, руководитель регионального управления Роспотребнадзора, Евгений Ковалев, заверил, что эксперты ведут непрерывный контроль за качеством воздуха. Анализ проб не выявил превышения допустимых уровней вредных веществ.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
