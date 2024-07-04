В Ростовской области пересдавать ЕГЭ отправились три тысячи выпускников

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В Ростовской области на пересдачу единого государственного экзамена отправятся около трех тысяч выпускников. Об этом сообщило региональное Минобразования.Первый день пересдачи состоялся 4 июля. Выпускники отправились писать повторный экзамен по иностранному языку (письменную часть), информатике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.На следующий день, 5 июля, около 850 участников будут заново сдавать биологию, географию, математику, иностранный язык, историю и литературу.Результаты будут объявлены не позднее 17 июля.В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 16 тысяч учеников. Среди них были 120 человек, которые сдавали только базовые предметы. Они готовились к экзамену не для того, чтобы поступить в вуз, а чтобы получить аттестат.