В Ростовской области пересдавать ЕГЭ отправились три тысячи выпускников
В Ростовской области на пересдачу единого государственного экзамена отправятся около трех тысяч выпускников. Об этом сообщило региональное Минобразования.
Первый день пересдачи состоялся 4 июля. Выпускники отправились писать повторный экзамен по иностранному языку (письменную часть), информатике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.
На следующий день, 5 июля, около 850 участников будут заново сдавать биологию, географию, математику, иностранный язык, историю и литературу.
Результаты будут объявлены не позднее 17 июля.
В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 16 тысяч учеников. Среди них были 120 человек, которые сдавали только базовые предметы. Они готовились к экзамену не для того, чтобы поступить в вуз, а чтобы получить аттестат.