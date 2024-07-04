Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области пересдавать ЕГЭ отправились три тысячи выпускников

В Ростовской области пересдавать ЕГЭ отправились три тысячи выпускников
В Ростовской области на пересдачу единого государственного экзамена отправятся около трех тысяч выпускников. Об этом сообщило региональное Минобразования.

Первый день пересдачи состоялся 4 июля. Выпускники отправились писать повторный экзамен по иностранному языку (письменную часть), информатике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

На следующий день, 5 июля, около 850 участников будут заново сдавать биологию, географию, математику, иностранный язык, историю и литературу.

Результаты будут объявлены не позднее 17 июля.

В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались около 16 тысяч учеников. Среди них были 120 человек, которые сдавали только базовые предметы. Они готовились к экзамену не для того, чтобы поступить в вуз, а чтобы получить аттестат.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.