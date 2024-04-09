В Ростовской области более 16 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

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В Ростовской области в 2024 году единый государственный экзамен будут сдавать более 16 тысяч школьников. Об этом сообщает Donday.ru с ссылкой на заместителя министра общего и профессионального образования донского региона Геннадия Смольянова.В этом году сдающих ЕГЭ почти на тысячу больше, чем в 2023. В прошлом году экзамен сдали 15,5 тысяч человек, из них 93,5% - это выпускники 11-х классов. По информации портала, процедура проведения единого государственного экзамена не изменилась. К сдаче ЕГЭ будут допущены школьники, у которых отсутствуют долги по учебе и которые написали итоговое изложение.Все места, где будут проводить ЕГЭ, оснащены стационарными и ручными металлодетекторами, средствами подавления связи, ip-камерами для онлайн-трансляции,- В пунктах будет использоваться технология передачи экзаменнационных материалов по интернету. - рассказали в минобразовании Ростовской области.Минимальное количество баллов по русскому языку - 24 балла; по математике профильного уровня - 27 баллов; по иностранным языкам - 22 балла; по истории, литературе - 32 балла; по физике, химии, биологии - 36 баллов - ; по географии - 37 баллов; по информатике - 40 баллов; по обществознанию - 42 балла. ЕГЭ по математике оценивается по пятибалльной системе, на этом экзамене выпускнику достаточно получить 3 балла (удовлетворительно).По информации портала, самыми популярными предметами в 2024 году у выпускников являются обществознание, математика профильного уровня, информатика, физика и биология. Меньше всего человек зарегистрировались на ЕГЭ по немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам.В Ростовской области, чтобы сдать ЕГЭ только по русскому языку и математике базового уровня, зарегистрировалось около 1,3 тысячи человек.