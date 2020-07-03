15 тысяч донских выпускников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку два дня

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Самый массовый экзамен Ростовской области разделили на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Об этом сообщает правительство региона.В первый день, 6 июля, экзамен по русскому языку сдали около 11 тысяч выпускников. Еще четыре тысячи ребят придут во второй день - 7 июля.Также во всех местах проведения ЕГЭ установят дозаторы с антисептиками и рециркуляторы воздуха.Русский язык решили сдавать около 70% донских выпускников. Этот предмет стал одним из самых популярных наряду с профильной математикой и обществознанием.Экзамен рассчитан на 3,5 часа. Свои результаты выпускники, которые писали работу 6 июля, узнают не позднее 20 июля. Те, кто сдает русский 7 июля, – не позднее 23 июля.