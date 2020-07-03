15 тысяч донских выпускников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку два дня
Фото: sarov.info
Самый массовый экзамен Ростовской области разделили на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Об этом сообщает правительство региона.
В первый день, 6 июля, экзамен по русскому языку сдали около 11 тысяч выпускников. Еще четыре тысячи ребят придут во второй день - 7 июля.
- ЕГЭ пройдет на базе 112 пунктов во всех муниципальных образованиях области, - пояснил первый замглавы донского региона Игорь Гуськов. - С учётом рекомендаций Роспотребнадзора вход в пункты организуется в соответствии с индивидуальными графиками прибытия, а социальная дистанция между обучающимися будет составлять не менее полтора метра.
Также во всех местах проведения ЕГЭ установят дозаторы с антисептиками и рециркуляторы воздуха.
Русский язык решили сдавать около 70% донских выпускников. Этот предмет стал одним из самых популярных наряду с профильной математикой и обществознанием.
Экзамен рассчитан на 3,5 часа. Свои результаты выпускники, которые писали работу 6 июля, узнают не позднее 20 июля. Те, кто сдает русский 7 июля, – не позднее 23 июля.