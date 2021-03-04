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В Ростовской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В Ростовской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
В ближайшие сутки в донском регионе ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

По данным метеорологов, 6 марта в Ростовской области ожидаются порывы сильного ветра от 6 до 11 м/c. В северных районах региона ветер может достигать 15-18 м/c.

Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели рекомендуют не парковать свои автомобили вблизи стоящих деревьев или под плохо закрепленными конструкциями. Во избежание несчастных случаев лучше оставить свое авто в надежном месте.

В экстренных случаях вы можете обратиться по номеру: 112.

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