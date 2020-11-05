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Усиление ветра и дожди ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области

Усиление ветра и дожди ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области
Усиление ветра и дождливая погода ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По прогнозу синоптиков, 8 ноября в донском регионе ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируют туман и небольшой дождь, при том что днём существенных осадков не ожидается.

Также в Ростовской области синоптики прогнозируют ветер, в некоторых районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В случае непогоды и тумана лучше отказаться от поездок на машине, а в противном случае нужно быть особенно бдительными и снизить скорость, особенно при переезде пешеходных переходов. Машины во время ветра не нужно парковать под слабозакрепленными конструкциями, а коляски лучше оставлять в специальных павильонах.

В случае возникновения ЧС звонить по номеру: 112.

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