Усиление ветра и дожди ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области

Усиление ветра и дождливая погода ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.По прогнозу синоптиков, 8 ноября в донском регионе ожидается ухудшение погоды. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируют туман и небольшой дождь, при том что днём существенных осадков не ожидается.Также в Ростовской области синоптики прогнозируют ветер, в некоторых районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.В случае непогоды и тумана лучше отказаться от поездок на машине, а в противном случае нужно быть особенно бдительными и снизить скорость, особенно при переезде пешеходных переходов. Машины во время ветра не нужно парковать под слабозакрепленными конструкциями, а коляски лучше оставлять в специальных павильонах.В случае возникновения ЧС звонить по номеру: 112.