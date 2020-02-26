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В ближайшие часы в Ростове ожидается резкое усиление ветра

В ближайшие часы в Ростове ожидается резкое усиление ветра
Штормовое предупреждение объявлено в Ростове-на-Дону. О непогоде местных жителей предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Вечером 28 февраля ожидается резкое усиление ветра. Порывы будут достигать 18-24 метров в секунду. В связи с этим возможно падение деревьев и плохо закреплённых конструкций. Сильный ветер может сорвать крыши, порвать линии электропередачи.

Ростовчанам рекомендуют убрать с балконов вещи, не парковать авто под деревьями, при скачках напряжения обесточить электроприборы.

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