Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Ростовской области



Жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра. Непогода прогнозируется днём и ночью 6 марта. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.



В регионе ожидается юго-восточный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду. Местами по области порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура на улице останется высокой — от +12 до +17 градусов, по югу — до +23 градусов.



Из-за усиления ветра жителей донского региона просят соблюдать осторожность. Не стойте и не паркуйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Порывы могут сорвать кровлю с крыш, опрокинуть рекламные щиты. В случае возникновения ЧС вызывайте спасателей.