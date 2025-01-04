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В Ростовской области ожидается резкое похолодание до -10 градусов

В Ростовской области ожидается резкое похолодание до -10 градусов
В Ростовской области жителей ожидает резкое похолодание до -10 градусов. Информацию сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В воскресенье донской регион накроют осадки. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и гололедица на дорогах. Столбики термометров опустятся ночью до -1…-6 градусов, при прояснениях – до -8 градусов. Днем температура воздуха опустится до -3…+2 градусов.

На следующий день на дорогах ожидается гололедица. Столбики термометров ночью достигнут -2…-7 градусов. При прояснениях температура опустится до -10 градусов. Днем потеплеет до -3…+2 градусов.

Жителям в эти дни следует быть аккуратнее. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Есть риск попасть в ДТП.
Фото: Rostov.ru
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