В Ростовской области ожидается похолодание до -13 градусов

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В Ростовской области прогнозируют морозы. Об этом информирует МКУ «Управление защиты от ЧС».Согласно прогнозам синоптиков, из-за резкого вторжения холодного арктического воздуха погода ухудшится. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром 13-14 декабря в отдельных районах гололед и налипание мокрого снега. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-5 градусов, при прояснениях -9 градусов, а днем до 0…-5 градусов. В эти дни ветер усилится до 15-20 метров в секунду.А с 14 по 15 декабря похолодает до -5…-10, при прояснениях до -13, а днем до -2…-7 градусов. На следующий день столбики термометров достигнут 0…-7 градусов, а днем до -3…+3 градусов. Также продолжат лить дожди в сочетании с гололедом.