На территории Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 17 октября

Утром 17 октября в Ростовской области отменили оповещение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Примерно в 5:33 система РСЧС уведомила об этом жителей региона.

Так, 16 октября около 20:40 в Ростовской области было объявлено о возникновении угрозы, связанной с возможным появлением дронов. Информацию об опасности распространил отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Тарасовского района.

Людям рекомендовали оставаться в помещениях, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
Фото: Donday
