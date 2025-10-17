На территории Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 17 октября

Фото: Donday

Утром 17 октября в Ростовской области отменили оповещение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Примерно в 5:33 система РСЧС уведомила об этом жителей региона.Так, 16 октября около 20:40 в Ростовской области было объявлено о возникновении угрозы, связанной с возможным появлением дронов. Информацию об опасности распространил отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Тарасовского района.Людям рекомендовали оставаться в помещениях, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.