Главный санврач рассказал, когда на Дону откроют кафе, кинотеатры и бани

Главный санитарный врач Ростовской области рассказал, при каких условиях в регионе откроют кафе и рестораны. Об этом Евгений Ковалёв сообщил во время брифинга вечером 25 июня.Ростовская область уже начала выход из режима ограничений, однако некоторые запреты до сих пор продолжают действовать. На Дону держатся удовлетворительные показатели по количеству передач инфекции от одного заражённого, загруженности коечного фонда и количеству проводимых тестирований на COVID-19. В связи с этим у местных жителей возникает вопрос: когда все ограничения будут сняты? Когда можно будет ходить в кафе, кинотеатры и бани?Евгений Ковалёв отметил, что сегодняшние показатели пока не позволяют открыть перечисленные объекты. Их работа будет возобновлена только тогда, когда коэффициент распространения коронавируса будет не выше 0,5 (сейчас — 0,92), а количество тестов — 110 на 100 тысяч населения (сейчас уже — более 104).Напомним, в Ростовской области уже открыли непродовольственные магазины, спортклубы, гостиницы для командировочных, дежурные группы в детских садах, больницы, парикмахерские, автосалоны, химчистки, ателье. Закрытыми остаются заведения общепита, магазины площадью более 800 квадратных метров, кино- и обычные театры, парки аттракционов, пляжи.