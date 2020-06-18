Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Со следующей недели в Ростовской области снимут ряд ограничений

Со следующей недели в Ростовской области снимут ряд ограничений
Ростовская область выходит на новый этап снятия ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление правительства было подписано 20 июня.

С 22 июня в донском регионе смогут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня, библиотеки, центры психолого-педагогической и социальной помощи. Музеям разрешают открыть экспозиции на улице и допускать к ним посетителей. К тому же приступят к работе учреждения дополнительного профессионального образования и переобучения.
- В полном объёме возобновят предоставление государственных услуг органы власти и МФЦ, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Послабления вводят с учётом того, что в регионе продолжает действовать «масочный» режим. Дончане должны носить средства защиты в общественных местах, включая все объекты, перечисленные выше.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.