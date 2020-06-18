Со следующей недели в Ростовской области снимут ряд ограничений

Ростовская область выходит на новый этап снятия ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление правительства было подписано 20 июня.С 22 июня в донском регионе смогут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня, библиотеки, центры психолого-педагогической и социальной помощи. Музеям разрешают открыть экспозиции на улице и допускать к ним посетителей. К тому же приступят к работе учреждения дополнительного профессионального образования и переобучения.Послабления вводят с учётом того, что в регионе продолжает действовать «масочный» режим. Дончане должны носить средства защиты в общественных местах, включая все объекты, перечисленные выше.