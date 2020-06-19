В Ростовской области отделение хирургии закрыли на карантин из-за коронавируса
В одном из медицинских учреждений Ростовской области крыло закрыли на карантин. Приём пациентов временно прекратило отделение хирургии ЦРБ Октябрьского района в посёлке Каменоломни. Двери учреждения закрыты для пациентов с 19 июня.
Как оказалось, у одного из пациентов обнаружили коронавирус, когда он уже лежал в больнице. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск. Мужчину перевели в госпиталь в Шахтах, а корпус ЦРБ закрыли на карантин. Всех пациентов выписали и отправили на двухнедельную самоизоляцию.
Новых больных пока направляют в Шахты и Новочеркасск. В хирургии проводят дезинфекцию, всех сотрудников обследуют на коронавирус. Пока не сообщается, когда отделение снова начнёт работу в штатном режиме.