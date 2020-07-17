В Ростовской области от коронавируса за сутки выздоровели 226 человек

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В донском регионе за сутки вылечились 226 человек, заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 21 июля.Таким образом, за весь период пандемии коронавируса на Дону выздоровели 9152 заболеолевших.Напомним, уже несколько дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняется выше единицы. Не смотря на то, что число инфицированных в области растёт, власти продолжают снимать ограничения. Если ситуация с Covid-19 в целом ухудшится, то карантинные меры снова вступят в силу.