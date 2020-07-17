В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 17 человек

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В донском регионе 17 человек вылечились от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области 20 июля.По обновлённым данным, за весь период пандемии коронавируса от болезни выздоровели 8926 человек.Напомним, что за последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 115 человек. Также вырос и коэффициент распространения Covid-19, теперь он составляет 1,07. Если в регионе эпидемиологическая обстановка ухудшится в целом, то властям придётся снова вводить ограничительные меры. А пока организации и предприятия продолжают выходить из режима карантина. Так, с 20 июля начали работать музеи, клубы и выставочные залы.