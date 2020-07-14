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За последние сутки на Дону выздоровели от коронавируса 168 человек

За последние сутки на Дону выздоровели от коронавируса 168 человек

В Ростовской области за весь период пандемии коронавирусной инфекции выздоровели более 8,5 тысячи человек. Об этом сообщили на портале регионального правительства.

Согласно обновлённым данным Роспотребнадзора, за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 168 дончан. Так, за всё время 8 619 заболевших смогли победить опасную болезнь.

Напомним, что в последние дни коэффициент распространения коронавируса снижается. Власти Ростовской области постепенно возвращают предприятия к работе. С 13 июля открылись спа-центры, сауны, бани, кинотеатры. Но специалисты просят жителей региона добросовестно выполнять правила «масочного» режима в общественным местах.

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