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Число инфицированных Covid-19 на Дону увеличилось на 123 человека

Число инфицированных Covid-19 на Дону увеличилось на 123 человека
Фото: Partygorsk.com

За сутки в донском регионе зарегистрировали ещё 123 случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 21 июля.

Так, по данным роспотребнадзора, за весь период пандемии коронавируса на Дону заболели 11657 человек. Победить опасную болезнь смогли 9152 заразившихся, в том числе 226 - за последние 24 часа.

Напомним, что в Ростовской области уже несколько суток подряд коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы. Несмотря на то, что число заболевших с каждым днём растёт, донской регион продолжает снимать ограничительные меры.

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