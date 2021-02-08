В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались 24 человека

В Ростовской области в ковидных госпиталях скончались ещё 24 пациента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 10 февраля.Жертвами коронавирусной инфекции стали 12 женщин в возрасте от 47 до 95 лет. Также COVID-19 унёс жизни 12 мужчин 53-летнего - 82-летнего возрастов. По результатам патологоанатомического вскрытия медики выявили у всех заражённых хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.За весь период пандемии на Дону от коронавируса скончались 2 857 человек. В России этот показатель на сегодняшний день составил 78 134.Добавим, Ростовская область по-прежнему занимает шестую позицию по эпидемиологической обстановке в регионах России, хотя, судя по статистике, ситуация с коронавирусом в стране заметно улучшается. Выше Донского края находятся Москва (948 477 заражённых, 14 099 человек умерли), Санкт-Петербург (348 613 заражённых, 10 237 человек умерли), Московская область (201 756 заражённых, 4 113 человек умерли), Нижегородская область(89 103 заражённых, 2 245 человек умерли) и Свердловская область (73 664 заражённых, 2 171 человек умер).