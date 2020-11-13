В Ростовской области за сутки скончались 18 человек с коронавирусом

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 человек. Об этом сообщили на портале регионального правительства 17 ноября.Так, с подтверждённым ковидным диагнозом скончались семь женщин в возрасте 52, 63, 70, 71, 73, 74 и 86 лет. Также смертельный вирус забрал жизни 11 мужчин - 64, 66, 71, 72, 73, 80, 81, 83 и 84 лет. У всех пациентов, по результатам патологоанатомического вскрытия, специалисты выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.За весь период пандемии на Дону от COVID-19 умерли 1094 человека.Добавим, на заседании оперативного штаба глава Ростовской области обвинил министерство здравоохранения в халатном отношении к критической эпидситуации в регионе. По мнению Василия Голубева, чиновники и медики делают недостаточно для того, чтобы снизить уровень смертности.