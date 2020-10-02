В Ростовской области от коронавируса скончались ещё десять человек

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё десять жителей. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства 6 октября.За минувшие сутки от опасного вируса умерли четыре женщины (в возрасте 59, 71 и 73 лет), а также с «ковидным» диагнозом скончались шесть мужчин (55, 73, 79, 83 и 85 лет). Кроме того, по результатам патологоанатомического вскрытия медики диагностировали у умерших хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, за весь период пандемии на Дону число жертв COVID-19 достигло 551.Напомним, с каждым днём становится всё больше заражённых коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 253 случая заболевания ковидом. Это очередной рекорд для Ростовской области за последние четыре месяца.