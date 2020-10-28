В регистре умерших от коронавируса в Ростовской области прибавились ещё 15 человек

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 15 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 30 октября.За минувшие сутки на Дону с подтверждённым ковидным диагнозом умерли семь женщин и восемь мужчин в возрасте от 38 до 83 лет. У всех пациентов также обнаружили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 унёс жизни 820 человек. В целом по стране этот показатель на сегодняшний день достиг 27 656. В том числе за минувшие сутки жертвами новой болезни стали 355 граждан.Добавим, что Ростовская область находится на шестой строчке по статистике выявления заражённых коронавирусом среди всех регионов России. На Дону эпидситуация остаётся критической. В ковидных госпиталях не хватает мест для всех инфицированных, «скорые» не успевают посещать больных пациентов. Врачи и фельдшеры буквально валятся с ног от усталости. А число новых заражённых продолжает увеличиваться на несколько сотен каждый день.