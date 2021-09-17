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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 28 человек старше 40 лет

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 28 человек старше 40 лет
В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 28 жителей. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 20 сентября, все умершие - старше 40 лет. Это 18 женщин от 43 до 96 лет, а также десять мужчин от 53 до 88 лет. У всех пациентов были тяжелые заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни. Среди них - ожирение, сахарный диабет, онкология и болезни сердечно-сосудистой системы.

Всего в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 6 535 человек. А заболевших с начала пандемии насчитывается более 133 тысяч человек. Почти 90% из этого числа уже победили заболевание.
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