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За сутки от коронавируса в Ростовской области скончались 18 человек

За сутки от коронавируса в Ростовской области скончались 18 человек
В Ростовской области жертвами коронавируса стали 18 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 29 мая, восемь женщин от 64 до 85 лет, а такде десять мужчин от 32 до 81 года. У всех умерших были сопутствующие заболевания. Среди них болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет и онкология. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4422 человека.

Ежедневный прирост заболевших, по данным медиков, увеличился на 180 человек. Всего в регионе опасный вирус подтвердился у 93835 дончан.

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