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В Ростовской области еще 26 пациентов скончались от COVID-19

В Ростовской области еще 26 пациентов скончались от COVID-19
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 26 жителей. Об этом сообщает правительство донского региона по состоянию на 19 мая.

За минувшие сутки в регистре умерших от последствий опасного вируса прибавилось 16 женщин от 54 лет до 91 года, а также 10 мужчин от 58 до 84 лет. У пациентов были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению вируса. Это проблемы сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 279 человек.

Кроме того, специалисты зафиксировали еще 198 человек, получивших положительные тесты на коронавирус. Большинство из них - ростовчане возрастом от от 46 до 65 лет. Молодых людей и детей среди новых заболевших меньше. Последние, к слову, чаще бывают всего лишь переносчиками болезни, а коронавирус у них проходит бессимптомно.

Общее количество зараженных за все время пандемии приблизилось к 92 тысячам. Почти 90% из этого числа победили вирус.

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