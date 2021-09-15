В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 27 человек

В Ростовской области число жертв коронавируса приблизилось к 6,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства донского региона.По данным на 17 сентября, за сутки коронавирус унес жизни 27 человек. Это 16 женщин (58, 64, 65, 67, 68, 69, 71 года, 75, две - по 76 лет, 78, 83, две - по 84 года, 86, 95 лет) и 11 мужчин (47, 57, 60, 68, 69, 70 лет, 71 года, двое - по 79 лет, 81 года, 84 лет). Все умершие страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 6 452 человека.За все время пандемии коронавирус выявили более чем у 131 тысячи человек. Почти 90% из этого числа уже победили заболевание.