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В Ростовской области осудили парня, который задушил знакомую. Происшествие случилось в июне 2024 года в селе Семибалки Азовского района.По данным следствия, 27-летний молодой человек распивал спиртные напитки со своей знакомой в доме на улице Чехова. Во время застолья между ними возникла ссора. Парень в ходе конфликта сначала сдавил своей подруге шею, а затем задушил её.Вскоре после этого молодого человека задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования он полностью признал свою вину.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что суд приговорил молодого человека к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.По данным донской прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу.