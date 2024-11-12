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В Ростовской области осудили парня, который задушил знакомую

В Ростовской области осудили парня, который задушил знакомую
В Ростовской области осудили парня, который задушил знакомую. Происшествие случилось в июне 2024 года в селе Семибалки Азовского района.

По данным следствия, 27-летний молодой человек распивал спиртные напитки со своей знакомой в доме на улице Чехова. Во время застолья между ними возникла ссора. Парень в ходе конфликта сначала сдавил своей подруге шею, а затем задушил её.

Вскоре после этого молодого человека задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования он полностью признал свою вину.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что суд приговорил молодого человека к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным донской прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру
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