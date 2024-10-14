В Таганроге осудили мужчину за расправу над 66-летним соседом

Фото: Ростов ру

В Таганроге осудили мужчину, который зарезал своего 66-летнего соседа. Происшествие случилось в мае 2024 года.По информации следствия, в тот день в доме в 10-м переулке двое мужчин совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож и ударил им знакомого в область шеи. Тот от полученной раны скончался на месте происшествия.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что мужчину признали виновным по статье «Убийство». Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В донской прокуратуре рассказали, что приговор в законную силу не вступил.