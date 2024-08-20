В Ростовской области осудили парня за убийство возлюбленной из ревности

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Новочеркасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего молодого человека. Он признан виновным по статье «Убийство».По версии следствия, убийство случилось в апреле 2024-го в Новочеркасске. В тот день 32-летняя горожанка была дома со своим знакомым на улице Макаренко. В этот момент пришел возлюбленный и устроил настоящий скандал. Он выгнал неизвестного на улицу и принялся разбираться с любимой. Не услышав желаемых объяснений, парень набросился на нее и несколько раз ударил ножом в область груди и головы.После этого злоумышленник закрыл квартиру на ключ и ушел. Полиция вскоре задержала парня.- Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.