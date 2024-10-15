Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области осудили мужчину, который задушил собутыльника

В Ростовской области осудили мужчину, который задушил собутыльника
В Миллеровском районе Ростовской области осудили мужчину, который задушил знакомого. Происшествие случилось в феврале 2024 года в поселке Кашарском.

По информации следствия, в тот день 53-летний мужчина выпивал со своим приятелем. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент местный житель набросился на знакомого и стал его душить. Мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемого задержали.

В донской прокуратуре сообщили, что суд приговорил виновного к восьми годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.