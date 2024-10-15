В Ростовской области осудили мужчину, который задушил собутыльника

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В Миллеровском районе Ростовской области осудили мужчину, который задушил знакомого. Происшествие случилось в феврале 2024 года в поселке Кашарском.По информации следствия, в тот день 53-летний мужчина выпивал со своим приятелем. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент местный житель набросился на знакомого и стал его душить. Мужчина скончался на месте.Вскоре подозреваемого задержали.В донской прокуратуре сообщили, что суд приговорил виновного к восьми годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Пока приговор не вступил в законную силу.