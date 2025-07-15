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Огромная пробка из-за аварии сковала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Огромная пробка из-за аварии сковала движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие вызвало значительное затруднение на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. По данным сервиса «Яндекс. Карты», авария произошла 15 июля в дневное время недалеко от поселка Рассвет, на 1 048-м километре федеральной трассы.

Сотни жителей Ростовской области вынуждены стоять в пробке в самый пик жары. Протяженность затора превышает семь километров, он начинается с 1 056-го километра рядом с торговым центром «Мега» и тянется до 1 048-го километра, где расположен поселок Рассвет. Водителям рекомендуют заранее менять свои маршруты, чтобы избежать заторов на дороге.

На данный момент еще уточняются детали произошедшего инцидента.
Фото: Яндекс.Карты
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