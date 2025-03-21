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Огромная пробка парализовала движение на Западном в Ростове

Огромная пробка парализовала движение на Западном в Ростове

В западной части Ростова-на-Дону сформировалась серьезная автомобильная пробка вследствие ДТП. По данным сервиса "Яндекс.Карты", затор длиной более 5 километров растянулся от пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского до западного выезда из города по мосту.

На улицах Малиновского и Всесоюзной движение практически парализовано из-за случившегося дорожного происшествия. Согласно информации "Яндекс.Карт", инцидент зарегистрирован примерно в 10:46 вблизи поворота на проспект Стачки.

Водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в данный сектор города. Целесообразно заранее продумать альтернативные пути объезда, чтобы не оказаться в зоне затрудненного трафика.
Фото: Яндекс.Карты
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