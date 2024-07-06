Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Ростовской области 7 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой. Осадки будут сопровождаться градом. Местами ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации: обрыв линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Местным жителям рекомендуется по возможности оставаться в эти дни дома, не выходить на улицу без необходимости.

В этот период автомобилистам также необходимо быть внимательнее на дорогах. Из-за скользкой поверхности повышается риск возникновения ДТП.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.