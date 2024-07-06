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В Ростовской области из-за сильных дождей объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.В Ростовской области 7 июля ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой. Осадки будут сопровождаться градом. Местами ветер усилится до 20-23 метров в секунду.Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации: обрыв линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Местным жителям рекомендуется по возможности оставаться в эти дни дома, не выходить на улицу без необходимости.В этот период автомобилистам также необходимо быть внимательнее на дорогах. Из-за скользкой поверхности повышается риск возникновения ДТП.