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В Ростовской области 23 мая объявили штормовое предупреждение из-за дождей

В Ростовской области 23 мая объявили штормовое предупреждение из-за дождей
В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, с 15:00 до 17:00, а также вечером в течение суток 23 мая местами в Ростовской области ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Необходимо избегать ветхих деревьев, рекламных щитов и других непрочных конструкций. Также жителям рекомендуют оставаться дома в период непогоды.
Фото: Rostov.ru
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