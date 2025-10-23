Константин Хмельницкий стал первым заместителем главы Новочеркасска

Фото: администрация Новочеркасска

В администрации Новочеркасска произошло назначение: Константин Хмельницкий занял должность первого заместителя главы. В его обязанности теперь входит контроль за внутренней и информационной политикой, а также кадровыми вопросами. Он продолжит руководить направлениями образования и культуры в городе.Ранее Хмельницкий занимал пост заместителя главы по социальным вопросам, а в период с 2018 по 2020 год отвечал за финансовое направление в администрации.Стоит отметить, что Константин Хмельницкий трудится в администрации Новочеркасска с 2005 года, начиная свою карьеру с должности ведущего специалиста. Будучи кандидатом экономических наук, он был отмечен как «Лучший муниципальный служащий» на областном конкурсе в 2018 году, сообщает пресс-служба городской администрации.В 2019 году Хмельницкий стал одним из победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В 2024 году он завершил обучение в Президентской академии по программе развития кадрового резерва муниципального управления и был удостоен почетного знака губернатора Ростовской области «За безупречную службу».Предыдущий первый заместитель главы города, Виктор Синюгин, после выборов в сентябре возглавил городскую Думу Новочеркасска.