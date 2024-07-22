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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за дождей с градом

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за дождей с градом
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области 22 и 23 июля из-за непогоды. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, местами в регионе ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Скорость порывов воздуха увеличится до 22 метров в секунду (почти 80 километров в час).

Из-за этого водителям рекомендуют не парковать транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и другими плохо закрепленными конструкциями.
Фото: Ростов.Ру
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