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Ночью 22 марта над Ростовской областью сбили шесть БпЛА

Ночью 22 марта над Ростовской областью сбили шесть БпЛА

Согласно информации от Министерства обороны РФ, минувшей ночью в Ростовской области были ликвидированы шесть дронов. Помимо этого, в ведомстве заявили о нейтрализации еще одного беспилотного аппарата над Азовским морем.

В общей сложности, за прошедшую ночь дежурные подразделения ПВО сбили и перехватили 47 беспилотников. Среди них: двенадцать БПЛА над Воронежской областью, одиннадцать – над Белгородской, шесть – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, три – над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями, а также семь дронов над акваторией Черного моря.
Фото: Donday
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