В ночь на 1 июля над Ростовской областью сбили 16 беспилотников

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В ночь на 1 июля ПВО успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны РФ, в небе над Ростовской областью уничтожили 16 дронов.По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь российские системы ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили суммарно 60 беспилотников самолётного типа над различными областями и акваториями страны.Помимо Ростовской области, 11 БПЛА сбили над Азовским морем, семнадцать – над территорией Крыма, пять – над Курской областью, четыре – над Саратовской областью, три – в акватории Черного моря, два – над Белгородской областью, а также по одному дрону – над Воронежской и Орловской областями.