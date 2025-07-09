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В Ростовской области назначили шесть новых судей и зампредседателя

В Ростовской области назначили шесть новых судей и зампредседателя

В судебной системе Ростовской области произошло обновление: в соответствии с президентским указом от 9 июля, ряды судей пополнили шесть новых специалистов, также назначены заместители председателей в областной и военный суды.


Указом главы государства на пост заместителя председателя Ростовского областного суда на шестилетний срок утвержден Игорь Чеча.

До назначения он был помощником главы Саратовского областного суда и судьей Волжского районного суда Саратова. С 22 апреля 2020 года Чеча исполнял обязанности судьи в Воронежском областном суде.

Ростовский областной суд приветствовал в своем составе четырех новых служителей закона: Виталия Бородинова, Ольгу Демину, Яну Лихобабину и Игоря Стуконога.

Также, Евгений Плаксин и Александр Юдин заняли должности в Новочеркасском гарнизонном военном суде.
Фото: Donday
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