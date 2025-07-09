В Ростовской области назначили шесть новых судей и зампредседателя

Фото: Donday

В судебной системе Ростовской области произошло обновление: в соответствии с президентским указом от 9 июля, ряды судей пополнили шесть новых специалистов, также назначены заместители председателей в областной и военный суды.Указом главы государства на пост заместителя председателя Ростовского областного суда на шестилетний срок утвержден Игорь Чеча.До назначения он был помощником главы Саратовского областного суда и судьей Волжского районного суда Саратова. С 22 апреля 2020 года Чеча исполнял обязанности судьи в Воронежском областном суде.Ростовский областной суд приветствовал в своем составе четырех новых служителей закона: Виталия Бородинова, Ольгу Демину, Яну Лихобабину и Игоря Стуконога.Также, Евгений Плаксин и Александр Юдин заняли должности в Новочеркасском гарнизонном военном суде.