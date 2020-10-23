В двух районах Ростовской области назначили новых председателя и судью

В Ростовской области назначили двух районных судей. Соответствующий приказ подписал президент РФ 15 октября.Председателем Цимлянского районного суда стал Сергей Краснобаев. Ранее 58-летний мужчина возглавлял Зимовниковский районный суд Ростовской области.Судьей Егорлыкского районного суда назначили Василия Гвоздикова. Он принёс присягу на торжественной церемонии 23 октября.Согласно документу новоиспечённые судьи будут выполнять свои обязанности в течение шести лет.Напомним, в августе 2020 года президент назначил ещё восемь судей и председателей в муниципалитетах Ростовской области. Новые кадры появились в городских судах Гуково, Новочеркасска, Таганрога, в судах Орловского и Советского районов и в Ростовском областном суде.