В двух районах Ростовской области назначили новых председателя и судью
В Ростовской области назначили двух районных судей. Соответствующий приказ подписал президент РФ 15 октября.
Председателем Цимлянского районного суда стал Сергей Краснобаев. Ранее 58-летний мужчина возглавлял Зимовниковский районный суд Ростовской области.
Судьей Егорлыкского районного суда назначили Василия Гвоздикова. Он принёс присягу на торжественной церемонии 23 октября.
Согласно документу новоиспечённые судьи будут выполнять свои обязанности в течение шести лет.
Напомним, в августе 2020 года президент назначил ещё восемь судей и председателей в муниципалитетах Ростовской области. Новые кадры появились в городских судах Гуково, Новочеркасска, Таганрога, в судах Орловского и Советского районов и в Ростовском областном суде.