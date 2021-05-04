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В Ростовской области нашли живым мужчину, пропавшего почти год назад

В Ростовской области нашли живым мужчину, пропавшего почти год назад
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Константина Вишневского разыскивали почти год.

Мужчина проживал на два города - в Ростове и в Сальске. Последний раз его видели 8 июля 2020 года. С тех пор Константин не вернулся. Родственникам не удалось его найти собственными силами. Дозвониться мужчине они тоже не смогли. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Через десять месяцев, 11 мая, мужчину нашли живым. Где Константин Вишневский находился все это время и почему не выходил на связь с родными, пока не известно.

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